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    Мухтару Маниеву ампутировали ногу

    Народный артист страдает сахарным диабетом

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Народному артисту Азербайджана Мухтару Маниеву ампутировали правую ногу выше колена. 

    Об этом Report сообщили в Научно-хирургическом центре имени академика М.А.Топчубашова.

    Сообщается, что М.Маниев страдает сахарным диабетом: "Его самочувствие вновь ухудшилось, сознание спутанное".

    Отмечается, что больной прооперирован по причине язвы в ступне и большом пальце правой ноги. 

    Напомним, что 80-летний народный артист страдает гипертонической болезнью и сахарным диабетом. В прошлом году актеру ампутировали левую ногу ниже лодыжки.

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