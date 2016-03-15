Мухтару Маниеву ампутировали ногу

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Народному артисту Азербайджана Мухтару Маниеву ампутировали правую ногу выше колена.

Об этом Report сообщили в Научно-хирургическом центре имени академика М.А.Топчубашова.

Сообщается, что М.Маниев страдает сахарным диабетом: "Его самочувствие вновь ухудшилось, сознание спутанное".

Отмечается, что больной прооперирован по причине язвы в ступне и большом пальце правой ноги.

Напомним, что 80-летний народный артист страдает гипертонической болезнью и сахарным диабетом. В прошлом году актеру ампутировали левую ногу ниже лодыжки.