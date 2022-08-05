В Москве прошла выставка бакинца Рами Меира "40 лет спустя"

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка "Рами Меир. Возвращение 40 лет спустя".

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка "Рами Меир. Возвращение 40 лет спустя".

Как сообщает российское бюро Report, выставка организована при поддержке Фонда Гейдара Алиева, павильона "Азербайджан" на ВДНХ при участии ОАО "Азерхалча".

Проект посвящен творчеству бакинца, израильского художника горско-еврейского происхождения Рами Меира. Здесь экспонируются чеканные панно, живопись, ковры, изготовленные по сюжетам картин Меира в рамках совместного проекта с "Азерхалча", скульптура и резьба по дереву, световые инсталляции, старинные ювелирные украшения и оружие из личной коллекции горско-еврейского декоративно-прикладного искусства Рами Меира.

"Азербайджан – это многонациональная, мультикультурная страна, и горско-еврейская культура занимает особое место в нашей истории. В Азербайджане бережно относятся к культуре, языку народов, населяющих страну. Сегодня здесь собралось большое число количество интересных людей – это деятели культуры, искусства, политики, и все они с невероятным восторгом отзываются о работах Рами Меира. В экспозицию вошли много эксклюзивных экспонатов из личной коллекции автора", - заявила, открывая выставку директор павильона Саадат Кадырова.

Руководитель отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в России Тамилла Ахмедова поздравила художника с открытием выставки. "Искусство Рами Меира принадлежит не только одной стране. Азербайджан многонациональное, толерантное государство и то, что талант этого замечательного художника развивался именно в нашей стране, дает нам право называть его азербайджанским художником тоже. Рами Меир 40 лет шел к этому событию. Сорок лет назад в процессе подготовки к выставке в этом же павильоне были похищены его творения. Но его несгибаемая воля дала возможность вернуться в этот же павильон с еще лучшими работами", - сказала Т. Ахмедова.

"Я счастлив, что 40 лет спустя проходит моя персональная выставка в павильоне "Азербайджан". Здесь представлены чеканки, деревянные панно, живописные полотна, антикварные предметы из моей коллекции, и конечно, ковры из совместного проекта с "Азерхалча", - сказал сам Рами Меир.



На открытии выставки была представлена книга Рами Меира "Глоток мудрости" на русском и азербайджанском языках, мероприятие завершилось праздничным концертом. Выставка продлится до 30 октября 2022 года.