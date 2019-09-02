Московский академтеатр им. Е.Вахтангова начал гастроли в Азербайджане

Государственный академический театр имени Е.Вахтангова 1 сентября начал гастроли в Азербайджане, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Гастроли проходят в рамках третьего международного театрального фестиваля М.А.Р., название которого представляет собой сокращение от трех слов: music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс).

Основная часть фестиваля пройдет 10-20 октября.

"А четырехдневные гастроли вахтанговцев - это своего рода предисловие, прекрасный эпиграф к нему", - заявил художественный руководитель М.А.Р. Кямран Шахмардан.

Отметим, что первым коллектив показал в Баку спектакль "Евгений Онегин" по одноименному роману в стихах А.С.Пушкина в постановке художественного руководителя театра Римаса Туминаса. Он был представлен на сцене старейшего театра Баку - Азербайджанского государственного академического музыкального театра, здание которого построено в 1883 году нефтепромышлеником-меценатом Гаджи Зейналабдином Тагиевым.

Зрители до отказа заполнили зал, в котором более трех часов шел спектакль. Постановка сопровождалась субтитрами на азербайджанском языке.

Художественный руководитель отметил, что на нынешний, третий фестиваль М.А.Р. в октябре приедут очень интересные коллективы, которые покажут и классику, и сложнейшие концептуальные спектакли, и музыкальные постановки. Среди них - несколько российских театров, в том числе театр марионеток "Кукольный дом" из Санкт-Петербурга, Академический Малый драматический театр - Театр Европы, театр "Ателье".

Кроме того, в фестивале примут участие театры Венгрии, Великобритании, Израиля, Испании, Латвии, Финляндии.