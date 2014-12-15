​Московский театр готовится к премьере в Русской драме

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Московский театр готовится посетить Русский драматический театр имени Самеда Вургуна. Об это Report заявили в пресс-службе Русской драмы.

20 декабря на сцене театра представят премьеру спектакля "Руководство для желающих жениться", поставленного известным русским режиссером Вячеславом Невинным.

Спектакль подготовлен по мотивам рассказов А.П.Чехова "Предложение", "Дипломат", "Медведь", "Длинный язык".

Режиссер-постановщик спектакля и исполнитель главной роли - заслуженный артист РФ Вячеслав Невинный. В ролях - народный артист РФ Александр Пашутин, заслуженный артист Александр Земцов, а также артистка театра и кино Мирэль.

Напомним, что 20 декабря - очередная годовщина создания Русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Московские актеры решили поздравить коллектив театра и бакинских зрителей новой постановкой.