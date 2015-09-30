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    ​Московский экспериментальный театр приедет на гастроли в Баку

    Театр представит три музыкальных спектакля

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Московский экспериментальный театр приедет на двухдневные гастроли в Баку.

    Как сообщает Report, 17 и 18 октября театр выступит на сцене Академического театра оперы и балета.

    Московский экспериментальный театр представит бакинским зрителям три музыкальных спектакля.

    17 октября в 12:00 и 15:00 театр поставит для маленьких зрителей спектакль "Белоснежка и семь гномов", вечером в 20:00 будет сыгран музыкальный спектакль "Мистер Икс или любовь с одним неизвестным", а 18 октября маленькие зрители смогут увидеть музыкальную постановку "Школа волшебников - Хай".

    Билеты можно приобрести в кассах города. 

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