Морган Фриман принёс извинения после обвинений в домогательствах

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Ранее восемь женщин заявили о неподобающем поведении 80-летнего артиста.

Как сообщает Report, слова Моргана Фримана приводит телеканал Sky News: «Любой, кто знает меня или кто работал со мной, знает, что я не тот человек, который будет намеренно оскорблять или сознательно заставлять кого-то чувствовать себя неловко. Я приношу извинения всем, кто почувствовал неудобство или унижение. Это никогда не было моей целью».

Несколько журналисток и сотрудниц принадлежащей Фриману продюсерской компании обвинили его в «комментариях и прикосновениях сексуального характера».