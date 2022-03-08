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Азербайджанский режиссер: Хотел бы завоевать "Оскар" и привезти его в Грузию

Азербайджанский режиссер: Хотел бы завоевать "Оскар" и привезти его в Грузию Заместитель художественного руководителя театра "Эра" Эльнур Велизаде снимает короткометражный фильм "Возвращение". Экранизация, произведенная турецкой компанией "Era Film" при поддержке организации "Yeshilay", относится к драматическому жанру и повествуе
Искусство
8 марта 2022 г. 10:05
Азербайджанский режиссер: Хотел бы завоевать Оскар и привезти его в Грузию

Заместитель художественного руководителя театра "Эра" Эльнур Велизаде снимает короткометражный фильм "Возвращение". Экранизация, произведенная турецкой компанией "Era Film" при поддержке организации "Yeshilay", относится к драматическому жанру и повествует о семейно-бытовых проблемах, порожденных влиянием пагубных привычек на жизнь человека.

Сотрудники грузинского бюро Report встретились на съемочной площадке с молодым азербайджанским актером, сценаристом и режиссером и побеседовали о фильме.

Э.Велизаде родился в селе Имиргасан Болнисского района. Среднее образование получил в Баку, а высшее - в Техническом университете Грузии. Наш соотечественник работает в области театра и кино около двух лет: “Я всем сердцем прикипел к киноискусству и связываю с ней свое будущее. К сожалению, у меня не было возможности получить высшее образование в области искусства. Но верю, что смогу сделать что-то достойное внимания”.

К съемкам, продолжавшимся несколько месяцев в условиях ограниченных финансовых возможностей, было привлечено около 20 актеров и членов технического персонала. “В фильме задействованы молодые актеры и актрисы, как профессионалы своего дела, так и дилетанты. Они достаточно хорошо справляются со своей работой".

Изначально планировалось снять фильм на грузинском языке, но по определенным причинам этого не произошло. Съемки ведутся на азербайджанском языке. Фильм будет представлен зрителям с субтитрами на грузинском языке.

Съемки фильма “Возвращение" уже близятся к завершению.

Говоря о предстоящих планах, Э.Велизаде отметил: “Не знаю, случится ли это спустя 5 или более лет, возможно, по прошествии полвека, но я бы хотел завоевать "Оскар" и привезти его в Грузию. У кого-то мои планы вызовут насмешку, но я настроен решительно. Дай бог, все получится”.

После показа молодой азербайджанец отметил, что готов к критике: “Я хорошо отношусь к обоснованной критике, без оскорблений. Призываю всех отнестись к моей киноработе скрупулезно, ведь критика позволяет устранить недочеты и представить качественный, хороший продукт”.

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