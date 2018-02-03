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    Молодая солистка Музыкального театра удостоена премии "Актриса года"

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Министерство молодежи и спорта Азербайджана наградило молодых людей, отличившихся своей успешной деятельностью в 2017 году по случаю 2 февраля - Дня молодежи.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Азербайджанского государственного музыкального театра, солистка театра Айдан Гасанова была удостоена премии в номинации "Молодая актриса года". 

    Следует отметить, что за свою карьеру А.Гасанова исполнила роли в таких спектаклях, как  "Не так, так эта"  (Гульназ), "Аршин мал алан" (Гульчохра), "Сильва" (Стасси) и др. 

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