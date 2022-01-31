Минкультуры: В ближайшее время начнется показ фильма "Крик II"

Завершена работа над полнометражным художественным фильмом "Жизнь вроде прекрасна" ("Крик II").

Завершена работа над полнометражным художественным фильмом "Жизнь вроде прекрасна" ("Крик II").

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Процесс производства фильма занял около года: "Подготовка к производству и съемки фильма были завершены уже в 2021 году. В последние месяцы были проведены работы по монтажу, озвучке, дубляжу, цветокоррекции и другие процессы производства, которые тоже завершены.

"Жизнь вроде прекрасна" уже готова к представлению на фестивалях, после чего начнется показ в кинотеатрах. Об этих графиках авторы (режиссер/продюсер) сообщат в ближайшее время".

В фильме, режиссером которого является народный артист Вагиф Мустафаев, рассказывается о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне за Карабахские земли, разоряемые армянскими оккупантами в течение почти 30 лет.