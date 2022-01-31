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Минкультуры: В ближайшее время начнется показ фильма "Крик II"

Минкультуры: В ближайшее время начнется показ фильма "Крик II" Завершена работа над полнометражным художественным фильмом "Жизнь вроде прекрасна" ("Крик II").
Искусство
31 января 2022 г. 17:55
Минкультуры: В ближайшее время начнется показ фильма Крик II

Завершена работа над полнометражным художественным фильмом "Жизнь вроде прекрасна" ("Крик II").

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Процесс производства фильма занял около года: "Подготовка к производству и съемки фильма были завершены уже в 2021 году. В последние месяцы были проведены работы по монтажу, озвучке, дубляжу, цветокоррекции и другие процессы производства, которые тоже завершены.

"Жизнь вроде прекрасна" уже готова к представлению на фестивалях, после чего начнется показ в кинотеатрах. Об этих графиках авторы (режиссер/продюсер) сообщат в ближайшее время".

В фильме, режиссером которого является народный артист Вагиф Мустафаев, рассказывается о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне за Карабахские земли, разоряемые армянскими оккупантами в течение почти 30 лет.

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Версия на азербайджанском языке "Fəryad II" filminin montaj və səsləndirməsi yekunlaşıb

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