Минкультуры: В ближайшее время начнется показ фильма "Крик II"

Завершена работа над полнометражным художественным фильмом "Жизнь вроде прекрасна" ("Крик II").
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.
Процесс производства фильма занял около года: "Подготовка к производству и съемки фильма были завершены уже в 2021 году. В последние месяцы были проведены работы по монтажу, озвучке, дубляжу, цветокоррекции и другие процессы производства, которые тоже завершены.
"Жизнь вроде прекрасна" уже готова к представлению на фестивалях, после чего начнется показ в кинотеатрах. Об этих графиках авторы (режиссер/продюсер) сообщат в ближайшее время".
В фильме, режиссером которого является народный артист Вагиф Мустафаев, рассказывается о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне за Карабахские земли, разоряемые армянскими оккупантами в течение почти 30 лет.