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Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку

Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку Скончавшаяся вчера в Анкаре заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр длительное время лечилась от онкологического заболевания.
Искусство
7 января 2024 г. 14:58
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку

Скончавшаяся вчера в Анкаре заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр длительное время лечилась от онкологического заболевания.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, самолет с телом заслуженной артистки на борту в настоящее время находится на пути из Анкары в Баку.

Отмечается, что лечение Айгюн Бейлер, по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, было взято под контроль фонда, ей оказывалась необходимая поддержка: "К лечению Айгюн Бейляр были привлечены как местные врачи, так и иностранные специалисты. Некоторое время назад она отправилась в Турцию на обследование. Однако, несмотря на усилия врачей, здоровье Айгюн Бейляр ухудшилось и спасти ее жизнь удалось".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Aygün Bəylər uzun müddət onkoloji xəstəlikdən müalicə olunurdu"

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