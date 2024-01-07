Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку

Скончавшаяся вчера в Анкаре заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр длительное время лечилась от онкологического заболевания.

Скончавшаяся вчера в Анкаре заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр длительное время лечилась от онкологического заболевания.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, самолет с телом заслуженной артистки на борту в настоящее время находится на пути из Анкары в Баку.

Отмечается, что лечение Айгюн Бейлер, по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, было взято под контроль фонда, ей оказывалась необходимая поддержка: "К лечению Айгюн Бейляр были привлечены как местные врачи, так и иностранные специалисты. Некоторое время назад она отправилась в Турцию на обследование. Однако, несмотря на усилия врачей, здоровье Айгюн Бейляр ухудшилось и спасти ее жизнь удалось".