Минкультуры Азербайджана опровергло слухи о сносе "дома с грифонами"

"Новости о сносе исторического здания в Баку, известного как "Дом с грифонами" - слухи".

Об этом Report сообщил заведующий отделом информации и связям с общественностью министерства культуры Интигам Гумбатов.

Он отметил, что здание представляет собой исторический памятник: "В министерство культуры представлен проект по ремонту памятника. Будут проведены ремонтно-восстановительные работы памятника, о сносе не может быть и речи".

Отметим, что на днях в соцсети Facebook распространилась информация о том, что "дом с грифонами" будет снесен.

"Дом с грифонами" - двухэтажное здание, расположенное в Баку, по улице Юсифа Мамедалиева, 20. Согласно распоряжению Кабинета министров Азербайджанской Республики, является архитектурным памятником истории и культуры местного значения Азербайджана.

Проект дома был составлен архитектором Иваном Эделем. Дом был построен в период 1894-1896 гг. Первым владельцем особняка был Лазарев, вензель с чьими инициалами "ЛБ" украшает фронтон здания. В годы Азербайджанской Демократической Республики в доме размещалось диппредставительство Грузии. В советские годы здесь жило много известных бакинцев.

После обретения независимости в здании некоторое время располагалось посольство Грузии, однако затем оно переехало.