Министр: Уверен, что вновь увижу Фахраддина Манафова на сцене

© Report / Firi Salim https://report.az/storage/news/3ca26c623e3215da0731e5043de740c0/3ae4b267-4fad-46e5-80eb-07fd69830077_292.jpg

"Уверен, что в новом театральном сезоне вновь увижу народного артиста Фахраддина Манафова на сцене".

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявил министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

По его словам, спектакль с участием Ф.Манафова до сих пор в репертуаре: "Театре готов выполнить условия, которые он выдвинет".

"Открытие нынешнего театрального сезона состоится в недавно восстановленном Шушинском театре. 17 сентября мы сделаем там открытие сезона", - добавил А.Гараев.