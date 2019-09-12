Министр: Уверен, что вновь увижу Фахраддина Манафова на сцене

"Уверен, что в новом театральном сезоне вновь увижу народного артиста Фахраддина Манафова на сцене".
Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявил министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.
По его словам, спектакль с участием Ф.Манафова до сих пор в репертуаре: "Театре готов выполнить условия, которые он выдвинет".
"Открытие нынешнего театрального сезона состоится в недавно восстановленном Шушинском театре. 17 сентября мы сделаем там открытие сезона", - добавил А.Гараев.
Samirə AbdullayevaАвтор новости