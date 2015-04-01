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    Министр связи и информатизации Беларуси посетил Бакинский музей миниатюрной книги

    Сергей Попков оставил запись в книге почетных гостей

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков посетил Бакинский музей миниатюрной книги в Ичеришехер.

    Как сообщает Report, учредитель Музея миниатюрной книги Зарифа Салахова ознакомила присутствующих с коллекцией музея, проинформировала о хранящихся здесь миниатюрных книгах из Белоруссии.

    Министр Сергей Попков оставил запись в книге почетных гостей и пожелал З.Салаховой успехов в дальнейшей деятельности.

    Затем З.Салахова вручила белорусскому министру миниатюрные книги.

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