Министр связи и информатизации Беларуси посетил Бакинский музей миниатюрной книги

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков посетил Бакинский музей миниатюрной книги в Ичеришехер.
Как сообщает Report, учредитель Музея миниатюрной книги Зарифа Салахова ознакомила присутствующих с коллекцией музея, проинформировала о хранящихся здесь миниатюрных книгах из Белоруссии.
Министр Сергей Попков оставил запись в книге почетных гостей и пожелал З.Салаховой успехов в дальнейшей деятельности.
Затем З.Салахова вручила белорусскому министру миниатюрные книги.
Aynur ƏliyevaАвтор новости
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