Министр связи и информатизации Беларуси посетил Бакинский музей миниатюрной книги

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков посетил Бакинский музей миниатюрной книги в Ичеришехер.

Как сообщает Report, учредитель Музея миниатюрной книги Зарифа Салахова ознакомила присутствующих с коллекцией музея, проинформировала о хранящихся здесь миниатюрных книгах из Белоруссии.

Министр Сергей Попков оставил запись в книге почетных гостей и пожелал З.Салаховой успехов в дальнейшей деятельности.

Затем З.Салахова вручила белорусскому министру миниатюрные книги.