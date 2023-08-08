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Министр: Расим Балаев заслужил глубокую любовь зрителей запоминающимися образами

Министр: Расим Балаев заслужил глубокую любовь зрителей запоминающимися образами Расим Балаев завоевал глубокую любовь зрителей запоминающимися образами, которые он воплотил в многочисленных фильмах.
Искусство
8 августа 2023 г. 19:30
Министр: Расим Балаев заслужил глубокую любовь зрителей запоминающимися образами

Расим Балаев завоевал глубокую любовь зрителей запоминающимися образами, которые он воплотил в многочисленных фильмах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Адиль Керимли на встрече с Расимом Балаевым в Министерстве по случаю 75-летия со дня рождения народного артиста.

Министр поздравил Расима Балаева, пожелал ему крепкого здоровья, новых творческих успехов, вручил художнику почетный диплом Министерства.

Высоко оценив вклад актера в развитие азербайджанского кинематографа, министр отметил, что он заслужил глубокую любовь зрителей благодаря запоминающимся образам, воплощенным в многочисленных фильмах. Было отмечено, что экранизации с участием Расима Балаева составляют “золотой фонд” нашего национального кино.

Расим Балаев выразил благодарность за внимание, уделяемое его творчеству, и сказал, что и в дальнейшем будет стараться вносить вклад в развитие киноискусства.

В завершение встречи была сделана фотография на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir: "Rasim Balayev yaddaqalan obrazlarla tamaşaçıların dərin sevgisini qazanıb"

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