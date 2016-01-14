​Министерство: Здание театра YUĞ снесут

На повестке также стоит вопрос строительства для театра нового здания

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма подтвердило информацию о сносе здания, в котором располагается Государственный театр YUĞ.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, согласно генплану города Баку, на территории Ясамальского района производится снос некоторых зданий, осуществляются работы по реконструкции. В соответствии с планом работ предусматривается также снос расположенного здесь здания Азербайджанского государственного театра YUĞ (ул.М.Мухтарова, 83): "Министерством культуры и туризма принимаются необходимые шаги, направленные на временное размещение и деятельность театрального коллектива. После уточнения нового временного адреса театра, общественность получит дополнительную информацию по этому поводу".

В министерстве заявили, что на повестке также стоит вопрос строительства для театра YUĞ нового здания.