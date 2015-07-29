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    Министерство прокомментировало ситуацию в связи с конфликтом в Аздраме

    Вугар Шихаммедов: В министерстве культуры и туризма собрана информация по этому поводу

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма выразило отношение к наблюдающимся в последние дни конфликтам в Академическом национальном драматическом театре.

    Как сообщил в заявлении Report завотделом по информации и связям с общественностью министерства Вугар Шихаммедов, в творческом плане в театре иногда возникали некоторые проблемы и недовольства, которые решались на месте: "В настоящее время в рамках госпрограммы в театрах осуществляются новые творческие работы и ведется подготовка к новому сезону.

    Что же касается недовольства нескольких актеров руководством театра, можем сказать, что в министерстве уже собрана информация по этому поводу. В настоящее время все театры и концертные учреждения вышли на каникулы. Все указанные вопросы рассмотрят в период открытия нового театрального сезона, то есть в сентябре".

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