Министерство прокомментировало ситуацию в связи с конфликтом в Аздраме

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма выразило отношение к наблюдающимся в последние дни конфликтам в Академическом национальном драматическом театре.

Как сообщил в заявлении Report завотделом по информации и связям с общественностью министерства Вугар Шихаммедов, в творческом плане в театре иногда возникали некоторые проблемы и недовольства, которые решались на месте: "В настоящее время в рамках госпрограммы в театрах осуществляются новые творческие работы и ведется подготовка к новому сезону.

Что же касается недовольства нескольких актеров руководством театра, можем сказать, что в министерстве уже собрана информация по этому поводу. В настоящее время все театры и концертные учреждения вышли на каникулы. Все указанные вопросы рассмотрят в период открытия нового театрального сезона, то есть в сентябре".