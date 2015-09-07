​Министерство: Проводятся все необходимые работы в связи с похоронами Ильхама Аскерова

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма выразило соболезнования в связи с кончиной народного артиста Ильхама Аскерова. Как сообщил Report заведующий отделом информации и связей с общественностью Вугар Шихаммедов, сотрудники министерства культуры и туризма и Союза театральных деятелей проводят все необходимые работы в связи с похоронами покойного: "Народный артист будет похоронен на своей родной земле - в селе Хошчобанлы Масаллинского района.

Руководство и коллектив министерства культуры и туризма выражают соболезнования членам семьи, близким, театральной общественности и театральным поклонникам по поводу кончины Ильхама Аскерова. Аллах рехмет елясин".

Церемония прощания с покойным состоится в его доме сегодня в 11:30.

Напомним, что И.Аскеров скончался 6 сентября. Несколько лет назад у него произошло кровоизлияние в мозг.