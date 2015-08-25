Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма прокомментировало конфликт между народными артистами - актерами Академического национального драматического театра Рамизом Меликом и Рамизом Новрузом.

Заведующий отделом информации и по связям с общественностью Вюгар Шихмамедов в заявлении Report отметил, что все скандалы, происходящие в последнее время в Академическом национальном драматическом театре, в том числе скандал между народными артистами Рамизом Меликом и Рамизом Новрузом находятся в центре внимания министерства: "В начале сентября состоится открытие сезона в театре. Накануне открытия сезона министерство культуры и туризма пересмотрит этот и предыдущие скандальные события в театре. Инцидент будет расследован и проанализирован".

Напомним, что 23 августа в первый рабочий день в Академическом национальном драматическом театре между народными артистами Рамизом Меликом и Рамизом Новрузом случилась потасовка. Р.Мелик пожаловался в полицию на своего коллегу.