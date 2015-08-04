​Министерство культуры и туризма отметит в этом году юбилей нескольких мастеров искусств - СПИСОК

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма во второй половине 2015 года проведет юбилейные вечера ряда известных деятелей искусств.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

В сообщении отмечается, что в сентябре этого года состоится юбилейный вечер, посвященный 80-летию народного артиста Сиявуша Аслана, в октябре - 80-летие народного артиста, знаменитого композитора Васифа Адыгезалова, 100-летие народного артиста, актера Сулеймана Алескерова, 80-летие народного артиста Агакиши Кязимова, а в ноябре - 150-летие видного актера Джахангира Зейналова.

В информации отмечается, что о предстоящих юбилеях периодически будут размещать информацию на официальном сайте министерства культуры и туризма.