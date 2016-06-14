Министерство культуры и туризма обнародовало программу мероприятий в связи с "Формулой-1"

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма обнародовало программу мероприятий в связи с предстоящим в Баку Гран-при Европы "Формулы-1".

Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства, во время предстоящих 17-19 июня соревнований культурные учреждения столицы будут работать в полную силу.

Для свободного просмотра туристами спектаклей, тексты постановок переведены на английский язык и спектакли будут сопровождаться субтитрами.

Наряду с известными образцами мировой литературы, гостям также представят образцы азербайджанской национальной драматургии.

19 июня в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балеты состоится показ оперы М.Магомаева "Шах Исмаил".

Азербайджанский государственный музыкальный театр также представит спектакли с субтитрами.

17, 18 и 19 июня Азербайджанский государственный русский драматический театр покажет спектакли М.Лермонтова "Маскарад", П.Кальдерона "С любовью не шутят" и пр.

В дни мероприятия Азербайджанский государственный театр юного зрителя представит детям спектакли "Кот в сапогах" Ш.Перро, русскую народную сказку "Волшебная репа" и пр.

18 июня на сцене Азербайджанского государственного театра пантомимы также состоится показ спектаклей Б.Ханызаде "Трагедия и человек", Б.Ахмедли "Последний штрих" и др.

В канун "Формулы-1" в Киноцентре "Низами" начался показ художественного фильма "Иллюзия Обмана 2" и игр чемпионата Европы-2016.

Кроме того, в дни "Формулы-1" музеи будут работать согласно рабочему графику.