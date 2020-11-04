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Миланский театр "Ла Скала" отменил открытие сезона

Миланский театр "Ла Скала" отменил открытие сезона Театр "Ла Скала" отменяет премьеру оперы Гаэтано Доницетти "Лючия ди Ламмермур", которая должна была состояться на открытии сезона 7 декабря.
Искусство
4 ноября 2020 г. 23:11
Миланский театр Ла Скала отменил открытие сезона

Театр "Ла Скала" отменяет премьеру оперы Гаэтано Доницетти "Лючия ди Ламмермур", которая должна была состояться на открытии сезона 7 декабря.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на решение совета директоров театра.

"Нынешняя эпидемиологическая ситуация и действующие нормативы не позволяют подготовку постановки для публики на уровне открытия сезона. Постановка "Лючия ди Ламмермур", премьера которой была назначена на 7 декабря, а также все реплики откладываются", - говорится в заявлении театра.

По данным агентства, дирекция рассматривает альтернативные варианты. Присутствие публики в театре исключается. Но одна из возможностей - организация гала-концерта, который может идти в прямом эфире по телевидению.

Ранее уже звучали предположения об открытии сезона, которое традиционно проходит в день небесного покровителя Милана - святого Амвросия Медиоланского, без публики. Однако в учреждениях культуры проблема касается не только зрителей, число которых сокращено, но и артистов и музыкантов оркестра, которым должна быть обеспечена безопасная дистанция. За всю многовековую историю "Ла Скала" с 1778 года открытие сезона отменялось там лишь три раза, в том числе в последние годы войны.

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