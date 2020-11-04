Миланский театр "Ла Скала" отменил открытие сезона

Театр "Ла Скала" отменяет премьеру оперы Гаэтано Доницетти "Лючия ди Ламмермур", которая должна была состояться на открытии сезона 7 декабря.

Театр "Ла Скала" отменяет премьеру оперы Гаэтано Доницетти "Лючия ди Ламмермур", которая должна была состояться на открытии сезона 7 декабря.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на решение совета директоров театра.

"Нынешняя эпидемиологическая ситуация и действующие нормативы не позволяют подготовку постановки для публики на уровне открытия сезона. Постановка "Лючия ди Ламмермур", премьера которой была назначена на 7 декабря, а также все реплики откладываются", - говорится в заявлении театра.

По данным агентства, дирекция рассматривает альтернативные варианты. Присутствие публики в театре исключается. Но одна из возможностей - организация гала-концерта, который может идти в прямом эфире по телевидению.

Ранее уже звучали предположения об открытии сезона, которое традиционно проходит в день небесного покровителя Милана - святого Амвросия Медиоланского, без публики. Однако в учреждениях культуры проблема касается не только зрителей, число которых сокращено, но и артистов и музыкантов оркестра, которым должна быть обеспечена безопасная дистанция. За всю многовековую историю "Ла Скала" с 1778 года открытие сезона отменялось там лишь три раза, в том числе в последние годы войны.