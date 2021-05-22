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Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран

Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран Уход таких людей всегда безвременный и неожиданный
Искусство
22 мая 2021 г. 18:29
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой

"Уход Таира Салахова – это огромная потеря для искусства и культуры двух стран. Это был человек масштабной личности и творчества, который соединял наши два народа, государства и две культурные традиции. Дело не только в его работах, а в том, как Таир муаллим видел мир. Для него он был красочным, разнообразным, ярким, полным удивительных людей и красот бытия человечества".

Об этом российскому бюро Report рассказал советский и российский искусствовед, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Швыдкой подчеркнул, что уход таких людей всегда безвременный и неожиданный.

"Он был человеком спокойным внешне, очень выдержанным и вежливым. В нем было некое восточное благородство. Несмотря на это, он остро чувствовал современное движение искусства, современное движение мысли", - вспоминает Швыдкой.

Искусствовед отметил высокий профессионализм Таира Салахова: "Когда ты живешь около Абшерона, ты по-другому чувствуешь мир. Другой уровень неба, другие краски, другой ритм жизни. Таир это все передавал совершенно потрясающе. Он был великим сыном двух народов. К нему очень хорошо относился Гейдар Алиевич Алиев, его очень уважал Ильхам Гейдарович. Они понимали, какую роль играет этот человек в жизни народа и его идентичности. Он был великим мастером. То, что его нет сегодня с нами, это ужасно".

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putinin xüsusi nümayəndəsi Tahir Salahovdan danışıb

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