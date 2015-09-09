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    Фархад Бадалбейли выступит на международном фестивале классической музыки в Батуми

    Международный фестиваль классической музыки Batumi Music Fest пройдет 10-15 сентября

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Международный фестиваль классической музыки Batumi Music Fest пройдет в Батуми 10-15 сентября. 

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, мероприятие проводится третий год подряд. 

    В ходе фестиваля исполнители из ряда стран мира представят зрителям классические музыкальные произведения Франка, Чайковского, Равеля, Листа и Шопена.

    12 сентября в Батумском музыкальном центре состоится выступление ректора Бакинской музыкальной академии, народного артиста Фархада Бадалбейли. 

    Завершится фестиваль 15 сентября на площади Пьяцца торжественным гала-концертом ''Музыка для мира'', посвященным 70-летнему юбилею ЮНЕСКО.

    Вырученная от продажи билетов сумма будет направлена на помощь детям беженцев из Сирии.

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