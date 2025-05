Местоположение нового граффити Бэнкси было идентифицировано

Новая работа британского уличного художника Бэнкси была обнаружена во французском Марселе недалеко от морского побережья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает AFP.

Изображение с новым граффити Бэнкси опубликовал 29 мая на своей странице в Instagram. Оно представляет собой черный маяк, излучающий белый свет, поверх которого нанесена трафаретная надпись I want to be what you saw in me ("Я хочу быть тем, что вы увидели во мне").

Изначально художник не сопроводил публикацию комментарием или информацией о местоположении работы, однако AFP смогло обнаружить локацию граффити. Фотография с ней набрала более 800 тыс. лайков за сутки.

Бэнкси, который долгие годы скрывает свою личность, считается одним из самых востребованных уличных художников современности. Его самая дорогая картина "Любовь в мусорном баке" была продана в 2021 году за 18,6 млн фунтов ($25,4 млн на тот момент).