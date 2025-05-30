О нас

Местоположение нового граффити Бэнкси было идентифицировано

Местоположение нового граффити Бэнкси было идентифицировано Местоположение нового граффити Бэнкси было идентифицировано
Искусство
30 мая 2025 г. 19:21
Местоположение нового граффити Бэнкси было идентифицировано

Новая работа британского уличного художника Бэнкси была обнаружена во французском Марселе недалеко от морского побережья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает AFP.

Изображение с новым граффити Бэнкси опубликовал 29 мая на своей странице в Instagram. Оно представляет собой черный маяк, излучающий белый свет, поверх которого нанесена трафаретная надпись I want to be what you saw in me ("Я хочу быть тем, что вы увидели во мне").

Изначально художник не сопроводил публикацию комментарием или информацией о местоположении работы, однако AFP смогло обнаружить локацию граффити. Фотография с ней набрала более 800 тыс. лайков за сутки.

Бэнкси, который долгие годы скрывает свою личность, считается одним из самых востребованных уличных художников современности. Его самая дорогая картина "Любовь в мусорном баке" была продана в 2021 году за 18,6 млн фунтов ($25,4 млн на тот момент).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
29 мая 2025 г. 14:03
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
30 мая 2025 г. 12:38
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
Черногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
ФотоЧерногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
24 мая 2025 г. 20:38
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
26 мая 2025 г. 11:39
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
26 мая 2025 г. 16:11
Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства
Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства
27 мая 2025 г. 06:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi