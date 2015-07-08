Мексиканская художница: Я не ожидала, что Баку такой красивый

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ "Мне очень понравился Баку, я не ожидала, что город будет такой красивый, полный света, красивых зданий и приятных людей".

Об этом Report заявила посетившая Азербайджан мексиканская художница Маргарита Моралес, представившая в Баку свою выставку.

Художница сообщила, что в рамках визита в Азербайджан она посетила Шеки и Лагич, однако хотела бы посетить и остальные регионы страны: "К сожалению, у меня не было информации об Азербайджане, однако, как только я приземлилась в Баку, я получила положительные эмоции. Люди были очень вежливы и приветливы".

Она также отметила такие схожести между мексиканцами и азербайджанцами, как гостеприимство и теплота.

М.Моралес также добавила, что в рамках визита ознакомилась с трудами азербайджанских художников, отметив, что ей понравились их работы.

Напомним, что 9-30 июня в Музее национального искусства Азербайджана состоялась выставка М.Моралес, на которой также были представлены созданные художницей картины об Азербайджане.