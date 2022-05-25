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Марокканский фотограф: Нужно показать миру, насколько прекрасен Азербайджан

Марокканский фотограф: Нужно показать миру, насколько прекрасен Азербайджан Азербайджан - страна богатая своей историей, культурой, архитектурой и природой. Меня всегда восхищало то, как эта страна развивалась, но в то же время сохраняла аутентичность своей культуры и традиций.
Искусство
25 мая 2022 г. 15:03
Марокканский фотограф: Нужно показать миру, насколько прекрасен Азербайджан

Азербайджан - страна богатая своей историей, культурой, архитектурой и природой. Меня всегда восхищало то, как эта страна развивалась, но в то же время сохраняла аутентичность своей культуры и традиций.

Об этом Report заявил известный марокканский фотограф Мухаммед Тази, работы которого будут представлены на выставке "African Soul" в Баку.

"Моя любовь к фотографии началась, когда я был ребенком, я наблюдал, как мой отец фотографировал нашу семью. После я развил свою страсть, когда начал путешествовать по миру, влюбился в дикую природу во время сафари, которое я совершил в Южной Африке и Танзании.", - рассказал фотограф.

Его работы публиковались во множестве известных журналов и газет, таких как National Geographic, Forbes, Daily Mail, The Sun, Wild Planet, Insider, Arab News. В 2019 году он стал лауреатом премии "Фотография года", организованной Фотографическим обществом Америки PSA.

Мухаммед Тази считает, что для создания качественного контента нужно быть креативными, и каждая фотография, сделанная с творческим подходом, быстро становится трендовой, поэтому у каждого фотографа должен быть свой особый подход.

Фотограф заявил, что очень рад впервые посетить Азербайджан.

"Меня всегда восхищало то, как эта страна развивается, при этом сохраняя аутентичность своей культуры и традиций. Мы должны показать миру, насколько прекрасна и привлекательна эта страна. Азербайджан заслуживает того, чтобы сюда приезжали много раз",- подчеркнул М.Тази.

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Версия на английском языке 'We have to show the world how beautiful Azerbaijan is' - Moroccan photographer

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