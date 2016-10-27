Малахат Аббасова: "Иблис" будет одной из самых успешных работ в моем творчестве

Стамбул. 27 октября. REPORT.AZ/ Произведение Гусейна Джавида "Иблис" будет поставлено на турецкой сцене.

Об этом турецкому бюро Report сообщила азербайджанская актриса Малахат Аббасова, проживающая и работающая в Турции.

По ее словам, В Стамбульском городском муниципальном театре впервые обратились к творчеству Гусейна Джавида: "Это было моей самой большой мечтой. Мы уже находимся на финальной стадии подготовки спектакля".

Она заявила, что пьеса "Иблис" отражает реалии сегодняшнего дня: "Произведение начинается арабско-турецкой войной".

М.Аббасова сообщила, что получила большую поддержку из Азербайджана для постановки этого спектакля: "Музыку к спектаклю пишет Айгюн Самедзаде. Главным консультантом спектакля является поэтесса, доктор философии по филологии Сона Велиева. Это будет одной из самых успешных работ в моем творчестве".

Актриса подчеркнула, что получила приглашение на 4-ю Международную театральную конференцию, которая пройдет в Баку 7-8 ноября: "Впервые еду в свою страну в руководящем составе театра. Моей целью является укрепление основ сотрудничества между азербайджанскими и турецкими театрами".