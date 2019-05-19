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Американский актёр получил аттестат через 31 год после окончания школы

Макконахи получил аттестат через 31 год после окончания школы

Американский актёр Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска.

Как передает Report, на торжественных церемониях, посвященных окончанию школы, выпускникам обычно вручают лишь обложку для аттестата, а за самим документом бывшие ученики должны прийти позже.

Макконахи, поступивший по окончании школы в Техасский университет в Остине, так и не пришёл за принадлежащим ему по праву аттестатом, сообщает Longview News-Journal.

В пятницу вечером Макконахи, наконец, появился в родной школе — на этот раз в качестве звёздного выпускника, и произнёс речь перед ребятами, окончившими школу в этом году. Ему вручили аттестат. Макконахи окончил школу в 1988 году.

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