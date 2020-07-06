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Лувр открылся для посетителей после карантина

Лувр открылся для посетителей после карантина Один из крупнейших художественных музеев в мире вновь открыл двери для посетителей
Искусство
6 июля 2020 г. 12:38
Лувр открылся для посетителей после карантина

Один из крупнейших художественных музеев в мире - Лувр в Париже - вновь открыл двери для посетителей спустя почти четыре месяца после закрытия из-за пандемии коронавируса. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в администрации музея.

"Мы рады сообщить, что музей Лувр вновь открывается с 6 июля 2020 года", - сообщили в пресс-службе музея.

В общей сложности для посещения будут доступны порядка 70% залов. Хотя в музее и ожидают с нетерпением новых посетителей, принимать их придется в условиях повышенной санитарной безопасности. В частности, теперь всем без исключения посетителям, даже обладателям абонементов и тем, кто имеет право на бесплатный проход, придется бронировать на сайте талоны на точное время. В администрации уточнили, что приобрести билеты на месте теоретически будет возможно, но только при наличии мест или при слабом потоке гостей.

Осмотр экспозиции теперь будет осуществляться строго в одном направлении. Маршруты посещения залов станут безальтернативными и будут отмечены указателями, чтобы потоки посетителей не пересекались. Разумеется, все посетители, как и сотрудники, должны будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Директор музея Жан-Люк Мартинез заявил ранее, что ожидает "в лучшем случае 20-30% от количества посетителей, наблюдавшегося прошлым летом". Традиционно 75% потока составляли иностранные туристы, в 2019 году Лувр посетили 9,6 млн человек.

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Версия на азербайджанском языке Luvr muzeyi 4 ayliq fasilədən sonra açıldı
Версия на английском языке Paris: Louvre museum reopens after 16-week shutdown

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