​Лувр готовится к открытию в начале июля

Самый посещаемый музей мира - парижский Лувр, закрывшийся 13 марта из-за пандемии коронавируса, планирует открытие 6 июля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в коммюнике музея.

"Премьер-министр (Франции) Эдуар Филипп объявил о возможности открытия музеев со 2 июня и открытия садов и парков с выходных, 30 мая... Музей Лувр, сад Тюильри, сад Карузель и Национальный музей Эжена Делакруа, готовятся к своему открытию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сад Карузель будет открыт с 30 мая, а на следующий день откроется и сад Тюильри. Из соображений безопасности там будут запрещены массовые игры и собрания с численностью участников более 10 человек.

"Для музеев будет реализована система по бронированию, а также нанесена новая разметка, позволяющая создать условия для максимальной безопасности наших гостей", - подчеркнули в музее. Посетители должны будут носить маски во время визита и соблюдать меры безопасности.

"Музей Эжена Делакруа работает над открытием с понедельника, 22 июня. Музей Лувр - с понедельника, 6 июля", - говорится в коммюнике.

Напомним, что музеи во Франции оставались закрытыми с 13 марта, а 16 марта в стране был введен строгий карантин. После первого ослабления ограничительных мер некоторые небольшие музеи получили возможность открыться, но речь не шла о Лувре и других крупных учреждениях. В четверг, 28 мая, власти страны представили новые послабления, подразумевающие, в том числе, открытие музеев.