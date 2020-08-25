О нас
Report Georgia

Лучшему Джеймсу Бонду исполнилось 90 лет

Лучшему Джеймсу Бонду исполнилось 90 лет 25 августа исполнилось 90 лет со дня рождения знаменитого шотландского актера Шона Коннери
Искусство
25 августа 2020 г. 10:59
Лучшему Джеймсу Бонду исполнилось 90 лет
0 : 00
0 : 00

25 августа исполнилось 90 лет со дня рождения знаменитого шотландского актера Шона Коннери – первого и семикратного исполнителя роли суперагента Джеймса Бонда в блокбастерах Гарри Зальцмана.

Как сообщает Report, за более чем 60 лет в кино он снялся примерно в 100 фильмах и сериалах. Помимо "Бондианы", была принесшая ему премии "Оскар" и "Золотой глобус" роль полицейского Джима Мэлоуна в гангстерской драме "Неприкасаемые". Он играл в картинах "Красная палатка" (Амундсен), "Убийство в "Восточном экспрессе"" (полковник Арбэтнот), "Горец" (Рамирес), "Имя розы" (Уильям Баскервильский), "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (профессор Генри Джонс), "Робин Гуд: Принц воров" (Ричард I Львиное Сердце), "Скала" (капитан Джон Патрик Мэйсон) и мн.др.

Был дважды женат. У него есть единственный сын, тоже актер. Последние лет десять Шон почти не появляется на публике. Ныне с супругой проживает на Багамских островах.

Неоднократно признавался "лучшим Джеймсом Бондом в истории". В последний раз – по опросу RadioTimes.com в августе 2020 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоFirst James Bond turns 90

Новости партнеров

Другие новости из категории

Гарри Поттер и философский камень преодолел отметку в миллиард долларов
"Гарри Поттер и философский камень" преодолел отметку в миллиард долларов
19 августа 2020 г. 20:40
Великолепно исполненная Рилаей композиция о Шуше - очередной проект “Dəyər ver 
ФотоВеликолепно исполненная Рилаей композиция о Шуше - очередной проект “Dəyər ver" 
14 августа 2020 г. 20:45
Произведение испанского художника демонстрируется в Центре Гейдара Алиева
ФотоПроизведение испанского художника демонстрируется в Центре Гейдара Алиева
11 августа 2020 г. 17:23
Назван лучший Джеймс Бонд в истории
Назван лучший Джеймс Бонд в истории
11 августа 2020 г. 08:17
В Центре Гейдара Алиева экспонируется новое произведение
ФотоВ Центре Гейдара Алиева экспонируется новое произведение
10 августа 2020 г. 17:41
В Италии отбили пальцы у гипсовой модели при съемке селфи
В Италии отбили пальцы у гипсовой модели при съемке селфи
3 августа 2020 г. 05:35
Игра престолов названа лучшим сериалом XXI столетия
"Игра престолов" названа лучшим сериалом XXI столетия
30 июля 2020 г. 19:40
Социальная поддержка от кинотеатра CinemaPlus
ФотоСоциальная поддержка от кинотеатра CinemaPlus
30 июля 2020 г. 09:37
Азербайджанский фильм включен в конкурс Венецианского кинофестиваля
Азербайджанский фильм включен в конкурс Венецианского кинофестиваля
29 июля 2020 г. 11:39
Автопортрет Рембрандта продали в Лондоне за $18,7 млн
Автопортрет Рембрандта продали в Лондоне за $18,7 млн
28 июля 2020 г. 23:50

Последние новости

12:12
Сегодня в ряде районов не будет воды  Инфраструктура
12:09
Казахстан скорректировал прогнозы на инфляцию Финансы
11:59
В ПЕА приняли отставку Сиявуша Новрузова Внутренняя политика
11:49
Число случаев COVID-19 в Армении приблизилось к 43 тысячам В регионе
11:43
Moody's огласило прогнозы цены на нефть на среднесрочную перспективу Энергетика
11:37
ИВ города Баку готовится к осенне-зимнему сезону Социальная защита
11:35
В порту Бейрута нашли ещё 79 контейнеров со взрывоопасными веществами Другие страны
11:21
ФотоВ Баку коронавирусный больной отдыхал в парке  Происшествия
11:17
Как преодолеть стресс в условиях пандемии Здоровье
11:05
ФотоВ Азербайджане еще один врач излечился от коронавируса  Здоровье
10:59
ФотоЛучшему Джеймсу Бонду исполнилось 90 лет Искусство
10:51
ФотоВ Баку на пешеходных переходах установлены сигнальные лампы Инфраструктура
10:50
ФотоВ Пираллахи выявлено кафе, нарушившее карантин  Происшествия
10:36
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика
10:09
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2020) Финансы
Вся новостная лента