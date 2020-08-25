Лучшему Джеймсу Бонду исполнилось 90 лет

25 августа исполнилось 90 лет со дня рождения знаменитого шотландского актера Шона Коннери

25 августа исполнилось 90 лет со дня рождения знаменитого шотландского актера Шона Коннери – первого и семикратного исполнителя роли суперагента Джеймса Бонда в блокбастерах Гарри Зальцмана.

Как сообщает Report, за более чем 60 лет в кино он снялся примерно в 100 фильмах и сериалах. Помимо "Бондианы", была принесшая ему премии "Оскар" и "Золотой глобус" роль полицейского Джима Мэлоуна в гангстерской драме "Неприкасаемые". Он играл в картинах "Красная палатка" (Амундсен), "Убийство в "Восточном экспрессе"" (полковник Арбэтнот), "Горец" (Рамирес), "Имя розы" (Уильям Баскервильский), "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (профессор Генри Джонс), "Робин Гуд: Принц воров" (Ричард I Львиное Сердце), "Скала" (капитан Джон Патрик Мэйсон) и мн.др.

Был дважды женат. У него есть единственный сын, тоже актер. Последние лет десять Шон почти не появляется на публике. Ныне с супругой проживает на Багамских островах.

Неоднократно признавался "лучшим Джеймсом Бондом в истории". В последний раз – по опросу RadioTimes.com в августе 2020 года.