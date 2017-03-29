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    Лицом 70-го Каннского фестиваля стала Клаудия Кардинале

    В этом году Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Лицом 70-го Каннского фестиваля стала итальянская актриса Клаудия Кардинале. 

    Как сообщает Report, именно она изображена на официальном постере смотра.

    Кардинале сказала, что для нее это большая честь и что она в восторге от выбора фото.

    Каннские постеры всегда вызывают пристальный интерес. В разное время на плакатах появлялись актеры Ингрид Бергман, Марчелло Мастроянни, Мэрилин Монро, а также Джоан Вудворд и Пол Ньюман.

    Как стало известно ранее, ведущей Каннского фестиваля станет итальянская актриса Моника Беллуччи.

    70-ый Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая. 


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