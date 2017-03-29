Лицом 70-го Каннского фестиваля стала Клаудия Кардинале

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Лицом 70-го Каннского фестиваля стала итальянская актриса Клаудия Кардинале.

Как сообщает Report, именно она изображена на официальном постере смотра.

Кардинале сказала, что для нее это большая честь и что она в восторге от выбора фото.

Каннские постеры всегда вызывают пристальный интерес. В разное время на плакатах появлялись актеры Ингрид Бергман, Марчелло Мастроянни, Мэрилин Монро, а также Джоан Вудворд и Пол Ньюман.

Как стало известно ранее, ведущей Каннского фестиваля станет итальянская актриса Моника Беллуччи.

70-ый Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая.