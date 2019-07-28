​Лейла Алиева: Азербайджан стал местом любви и доброты

27 июля, в третий день Международного музыкального фестиваля «Жара-2019», организованного в Баку в Центре отдыха Sea Breeze Resort, участники прошли по красной дорожке.

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, среди почетных гостей фестиваля была вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Отвечая на вопрос ведущего «Сегодня прозвучат хиты 90-х годов. У вас есть любимый хит?», Лейла Алиева сказала:

- Мне очень нравилась группа «Иванушки интернейшнл». Даже сейчас люблю их слушать.

-А какие песни группы вам нравятся?

-Музыка же - она вообще без времени. Такая популярная песня, как «Колечко, колечко, кольцо», не стареет никогда. Поэтому очень хорошо, что вы сегодня организовали такой день.

-Лейла ханым, два дня фестиваля «Жара» остались позади. Какие у вас ощущения, какие впечатления? Что меняется для вас из года в год на этом фестивале?

- С каждым годом мир вообще меняется к лучшему. Потому что все больше и больше людей понимают, что мы живем ради любви и доброты. Я счастлива, что Азербайджан стал таким местом в мире. Желаю, чтобы во всем мире было так. Спасибо всем артистам.

Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов выразил уверенность в том, что исполняемые сегодня хиты 90-х годов прошлого века зрители встретят с большим интересом.