Леонид Якубович: Гейдар Алиев был выдающейся исторической личностью, как Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль, Шарль Де Голль

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "В Баку я чувствую себя как дома. В первый раз я приезжал в времена Клуба Веселых и Находчивых "Парни из Баку". В то время у меня остались приятные воспоминания. А в последний раз я здесь был 2 года назад".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал находящийся с визитом в Баку ведущий телепередачи "Поле Чудес" Леонид Якубович. Якубович поделился впечатлениями после просмотра футбольного матча между командами "Карабах" и "Самтредиа" во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов: "Я более за красивый футбол, я не являюсь болельщиком. Ни за кого не болею. Впервые в Азербайджане посмотрел футбол в живую. По сравнению с просмотром по телевидению просмотр футбола на стадионе вызывает различные чувства".

Он также подчеркнул, что Баку значительно изменился: "Великолепный бульвар, дома... Все феноменально. Просто завидуешь. Все сделано со вкусом".

Ведущий снимающийся в рекламе, заявил о том, что понимает ответственность: "Я пью только чай. Ничего другого не пью. В чае я очень хорошо разбираюсь. По этой причине вся моя семья пьет чай "Азерчай", производимый в Азербайджане. Это я говорю всем. Хорошее кино, хороший театр, хорошая кухня - источники гордости каждого народа. Продолжение любое традиции осуществляется этим народом. Иначе нельзя. Любовь должна быть долговечной. Пить чай - это тоже традиция".

В конце Л.Якубович передал азербайджанскому народу свои наилучшие пожелания: "У меня нет другого пожелания кроме как мира. Война - смертельное заболевание. Если будет мир, вы устроите себе хорошую и благополучную жизнь. Это понимает весь народ. Но пути решения возлагаются на руководителя. Я был знаком с отцом нынешнего президента. Он был очень выдающейся личностью. 3-часовая встреча с ним на всю жизнь осталась в моей памяти. Он был феноменальной личностью. Я познакомился и с нынешним президентом. Дай Бог ему долгих лет жизни, чтобы он продолжил путь своего отца. Потому что его отец был гениальным человеком. Говорю об этом не потому, что он здесь родился и вырос. Могу назвать 10 человек из истории, 5 человек из практики подобных глав государств. Понимаете, Гейдар Алиев был выдающейся исторической личностью, политическим деятелем как Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль, Шарль Де Голль. Я счастлив за минуты, проведенные с ним".