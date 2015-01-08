Народной артистке Азербайджана исполняется 95 лет

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения народной артистки Азербайджана, известной артистки театра и кино Лейлы Бедирбейли.

Как сообщает Report, покойной актрисе исполняется 95 лет.

Родившаяся в 1920 году в Баку Л.Бедирбейли вышла на сцену в 16 лет. Свою карьеру она начала как танцовщица в Азербайджанской государственной филармонии. В те же годы она снялась в фильмах "Айна", "Огни Баку". С 1941 года актриса получила приглашение в Академический национальный драматический театр, в котором проработала до последних лет жизни.

В 1945 году Л.Бедирбейли исполнила роль Гюльчохры в снятом режиссером Рзой Тахмасибом одноименном фильме по мотивам оперетты Узеира Гаджибекова "Аршин мал алан". Данная роль возвысила актрису до пика славы. Лейла ханум снялась в фильме по приглашению самого Узеира Гаджибекова.

23 ноября 1999 года Лейла Бедирбейли скончалась на 79 году жизни.

Актриса похоронена в Аллее почетного захоронения.