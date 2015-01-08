 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Народной артистке Азербайджана исполняется 95 лет

    Скончавшаяся 23 ноября 1999 года актриса похоронена в Аллее почетного захоронения

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения народной артистки Азербайджана, известной артистки театра и кино Лейлы Бедирбейли.

    Как сообщает Report, покойной актрисе исполняется 95 лет.

    Родившаяся в 1920 году в Баку Л.Бедирбейли вышла на сцену в 16 лет. Свою карьеру она начала как танцовщица в Азербайджанской государственной филармонии. В те же годы она снялась в фильмах "Айна", "Огни Баку". С 1941 года актриса получила приглашение в Академический национальный драматический театр, в котором проработала до последних лет жизни.

    В 1945 году Л.Бедирбейли исполнила роль Гюльчохры в снятом режиссером Рзой Тахмасибом одноименном фильме по мотивам оперетты Узеира Гаджибекова "Аршин мал алан". Данная роль возвысила актрису до пика славы. Лейла ханум снялась в фильме по приглашению самого Узеира Гаджибекова.

    23 ноября 1999 года Лейла Бедирбейли скончалась на 79 году жизни.

    Актриса похоронена в Аллее почетного захоронения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi