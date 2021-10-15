Лейла Алиева: Таир Салахов своим творчеством покорил весь мир

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве состоялся вечер памяти, посвящённый народному художнику СССР, Азербайджана и России Таиру Салахову

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве состоялся вечер памяти, посвящённый народному художнику СССР, Азербайджана и России Таиру Салахову.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие открыла вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

"Очень рада вас приветствовать на вечере памяти выдающегося художника Таира Теймуровича Салахова. Мне кажется, очень символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве - городе, который так же дорог для сердца Таира Теймуровича, как и его родной Баку. Несмотря на то, что своим творчеством Таир Салахов покорил весь мир, главные события его жизни происходили именно в России и Азербайджане. Именно здесь был создан его уникальный стиль и творческий характер", - заявила Лейла Алиева.

По ее словам, искусство делает мир лучше, благодаря творчеству Таира Салахова мы видим его мир, мир светлый, полный гармонии и чувств: "Нам посчастливилось жить в одно время с этим удивительным человеком, общаться с ним, быть знакомым. Мне кажется, что в его работах именно любовь движет его искусством. Любовь к Родине, любовь к природе, любовь к людям. Герои Таира Салахова - его современники. Это нефтяники, писатели, композиторы. Он создаёт не образы, а людей. Поэтому мы, глядя на его работы, верим и чувствуем их. Его работы настоящие и живые, как сама жизнь", - отметила вице-президент Фонда Гейдара Алиева.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы отметил, что Таир Салахов был крупным общественным деятелем и сделал очень многое для продвижения молодых художников: "Он был тонко чувствующим человеком, большим мудрецом, часто помогал своими советами не только художникам, но и своим друзьям".

Посол поблагодарил присутствующих за присутствие на столь значимом мероприятии. Он высоко оценил роль российского представительства Фонда Гейдара Алиева в выстраивании культурных взаимоотношений между Азербайджаном и Россией.

Внук Таира Салахова, художник Кайхан Салахов представил видеоинсталляцию "Бесконечность", посвященную великому мастеру. Он отметил, что его работа призвана привлечь внимание молодого поколения к творчеству Таира Салахова.

Автор книги "Диалог", которая была представлена гостям памятного вечера, Рая Аббасова рассказала журналистам об истории своего знакомства с Таиром Салаховым: "В начале 2000-х я брала у него первое интервью. Позже мы встречались неоднократно. И когда мне предложили к 90-летию Таира Теймуровича поработать над книгой, я согласилась с большим удовольствием. Я бесконечно благодарна, вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле ханум Алиевой за идею создания книги о Таире Теймуровиче".

В мероприятии приняли участие видные деятели культуры, искусства Азербайджана и России.