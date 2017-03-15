Лейла Алиева приняла участие в презентации документального фильма "Азербайджан. Спасение джейранов"

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ 14 марта в Киноцентре «Низами» состоялась презентация документального фильма «Азербайджан. Спасение джейранов» Общественного объединения IDEA.

Как сообщает Report, в презентации приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

До начала презентации Лейла Алиева ознакомилась с выставкой фотографий, снятых во время съемок режиссером фильма Игорем Бышневым.

Затем был показан фильм.

Фильм, рассказывающий о жемчужине фауны Азербайджана – джейранах, был снят на особо охраняемых природных территориях в Ширване, Аггеле, на Абшероне, в Корчае и Гобустане. В фильме хронометражем 40 минут отмечается, что хотя в свое время на Южном Кавказе была плотная популяция джейранов, в прошлом веке наблюдалось резкое сокращение их численности. В результате авиаподсчета, проведенного в 1961 году, на территории республики были зарегистрированы 113 голов джейранов. Для спасения этого редкого вида в 1961 году был создан Бандованский государственный природный заказник, а в 1969 году – Ширванский государственный заповедник, и через 20 лет популяция джейранов на этих территориях достигла 3 тысяч. В 2003 году на территории был создан Ширванский национальный парк. Учитывая результаты, можно с уверенностью сказать, что джейраны на Южном Кавказе были спасены благодаря работе, осуществленной в Азербайджане.

В документальном фильме отражена работа, проделанная 24 декабря 2010 года Фондом Гейдара Алиева и Министерством экологии и природных ресурсов в рамках программы «Охрана, реинтродукция и восстановление исторического ареала джейранов на территории Азербайджанской Республики». Так, с территории Ширванского национального парка джейраны были переселены в Аджиноур-Сарыджанскую и Мильскую равнины, Боздагскую гряду и на территорию Гобустан-Джангичайского государственного природного заказника. Со дня основания Общественное объединение IDEA поддерживало деятельность по восстановлению популяции джейранов, охране этого редкого вида животных и вносило вклад в эту работу.

Выразив признательность инициатору проекта «Азербайджан. Спасение джейранов» Лейле Алиевой после презентации фильма, режиссер Игорь Бышнев поделился впечатлениями о съемочном процессе. Отметив, что проведение презентации фильма накануне Новруз байрамы не случайно, режиссер поздравил участников мероприятия с праздником. Он подчеркнул, что с приходом Новруза природа оживает.

«Именно сегодня наша съемочная группа отмечает четыре года деятельности в Азербайджане. В 2013 году накануне Новруз байрамы мы впервые приехали в Азербайджан. За эти четыре года мы снимали джейранов. Те, кто наблюдают за нашей работой, наверное, знают, что основу нашего проекта составляет «Девять чудес Азербайджана». Однако с первого дня и по сегодняшний день в кадре всегда были видны джейраны. И это не случайно. Ведь джейран – это один из символов Азербайджана»,- сказал Игорь Бышнев.

Выразив надежду на то, что зрители почерпнут определенную информацию из фильма, режиссер сказал: «В этом фильме мы рассказываем об экологии данного вида, о том, как к нему исторически относились в Азербайджане, важном значении джейранов для азербайджанского народа. В первую очередь хотел бы отметить, что именно благодаря Азербайджану был спасен южно-кавказский джейран. Если бы не были приняты меры, джейраны исчезли бы из этих мест. Именно благодаря решению руководства Азербайджана и любви народа к этим животным на протяжении десятилетий удалось спасти южно-кавказского джейрана, и этот вид уже вне опасности. Во-вторых, для охраны джейранов важна территория. С этой точки зрения работа, проделанная в Азербайджане, не имеет аналога нигде в мире, в том числе на территории бывшего СССР. Природные заповедники, созданные здесь в прошлом веке, не только сохранены, но и расширены. Все это сделано во имя благополучия джейрана и всей Земли. Третий важный фактор - программа, реализуемая Фондом Гейдара Алиева и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики. В рамках этой международной программы на территории заповедников размещены более 100 животных. Ни в одной стране мира первые лица государства не проявляют такой заботы о природе. Деятельность именно таких людей является примером для других».

Выразив надежду на то, что съемки в рамках проекта продолжатся, режиссер в заключение сказал: «Сохраняя джейранов, мы сохраняем наше будущее».

Отметим, что фильм «Азербайджан. Спасение джейранов» является четвертым фильмом IDEA, снятым режиссером Игорем Бышневым. Первые три фильма – «Ширванский национальный парк», «Птичий рай – Аггельский национальный парк» и «Гейгельский национальный парк», снятые в рамках проекта Общественного объединения IDEA «Девять чудес Азербайджана».

По иницативе IDEA фильм «Азербайджан. Cпасение джейранов» будет показан в высших учебных заведениях нашей страны, а также ресурсных центрах объединения в Баку и Гяндже. Наряду с этим, планируется показ фильма в других странах и в рамках различных международных мероприятий.

Цель проекта заключается в пропаганде красоты природы Азербайджана в стране и за ее пределами, а также доведении до внимания общественности важности охраны окружающей среды.