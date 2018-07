Лейла Алиева приняла участие в открытии двух выставок в Центре современного искусства YARAT

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ 10 ноября в Центре современного искусства YARAT состоялось открытие персональных выставок известного азербайджанского художника Фаига Ахмеда под названием "Что есть, то есть" и знаменитого колумбийского художника Оскара Мурильо под названием DIS PLACE.

Как сообщает Report, в открытии выставок приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Руководитель Центра современного искусства YARAT Аида Махмудова отметила значение обеих выставок и поздравила художников.

Затем координатор Центра современного искусства YARAT Суад Гараева-Малики рассказала о достоинствах представленных произведений, подчеркнула актуальность тем.

Сначала гости ознакомились с выставкой Фаига Ахмеда.

На выставке представлены 6 новых монументальных произведений искусства, изображающих гендерные отношения и социальные структуры в азербайджанском обществе. Название выставки взято из старой азербайджанской поговорки, выражающей чувство сдержанности, приятие вещей в том виде, в котором они существуют многие годы.

В этих работах, появившихся в результате наблюдений, проводимых художником в ходе поездок по отдельным регионам, угадываются символические жесты, объекты и ритуалы, присущие традиционному азербайджанскому обществу. Его произведения являются решительным вызовом, направленным на осознание забытых норм культуры. Обычаи и традиции, существовавшие на стыке Востока и Запада, изображены в его работах как "Восточные практики".

Художник Ф.Ахмед известен также как автор объектов из ткани, вытекающих из традиционного коврового искусства Азербайджана и знаменательных коренной трансформацией. Он стал создавать цикл новых произведений, связанных с социальной средой людей, проживающих в регионах Азербайджана. В 2007 году художник представлял Азербайджан в национальном павильоне на Венецианской биеннале и участвовал в 2013 году в выставке Love Me, Love Me Not (Любит, не любит). Работы мастера кисти, удостоенного в том же году премии Jameel Prize 3 Музея Виктории и Альберта, были представлены во многих городах мира, в том числе на ряде групповых и персональных выставок в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Берлине, Дубае и Москве.

А на второй выставке представлены работы колумбийского художника Оскара Мурильо, выполненные на ткани, а также картины, скульптуры и видео-произведения. Большинство этих работ художник создал в результате случайных встреч с отдельными лицами и общинами в Азербайджане. Произведения, появившиеся в результате общения художника с профессиональными работниками шелкового комбината в Шеки – одном из важных пунктов на историческом Шелковом пути, вызвали большой интерес посетителей выставки.

Оскар Мурильо также тесно сотрудничал с местными профессиональными ремесленниками для создания серии крупногабаритных работ с использованием средневековой витражной техники, которая по сей день распространена в регионах и использована в оформлении Дворца шекинских ханов. Художник заменил хрупкое стекло на обрезки металла, найденные во дворе комбината, в результате чего рождается некая эстетическая игра и на поэтичный восточный декор накладывается политический аспект.

Обращаясь к культурному наследию своего и других народов, художник постоянно исследует проблемы общества и миграции. Впечатления, полученные от встреч с работниками Шекинского шелкокомбината и представителями городской общественности, позволили художнику в одном из интересных произведений изобразить комбинат как производственное пространство.

Обе выставки были встречены посетителями с большим интересом.

Выставки продлятся до 29 января 2017 года.