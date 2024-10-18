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Легендарная оперетта "Аршин мал алан" очарует зрителей Анкары

Легендарная оперетта "Аршин мал алан" очарует зрителей Анкары Оперетта выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Аршин Мал Алан" 19 октября будет представлена зрителям в Турции.
Искусство
18 октября 2024 г. 16:09
Легендарная оперетта Аршин мал алан очарует зрителей Анкары

Оперетта выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" 19 октября будет представлена зрителям в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, оперетта в постановке азербайджанского режиссера Хафиза Гулиева будет поставлена на сцене Государственного театра оперы и балета в Анкаре.

Адаптацию текста либретто выполнил преподаватель консерватории Университета Хаджеттепе Шенол Талинли, декорации и костюмы создал Юсуф Токер. Дирижировать оркестром будет Рустам Рахмедов.

"Аршин мал алан" – последняя и самая популярная оперетта азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли в 4 действиях. Она была написана в 1913 году. Автором либретто оперетты является сам Узеир Гаджибейли.

Оперетта была переведена на 80 языков мира и поставлена в 187 театрах 76 стран. В 2013 году в рамках ЮНЕСКО было отмечено ее 100-летие.

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Версия на азербайджанском языке Əfsanəvi “Arşın mal alan” operettası Ankara tamaşaçılarını valeh edəcək

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