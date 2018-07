Лауреат премии "Грэмми" Патти Остин выступит в Центре Гейдара Алиева

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ 15 ноября в Центре Гейдара Алиева состоится концерт известной американской джаз-исполнительницы, лауреата премии "Грэмми" Патти Остин.

Как сообщает Report, певица представит в Баку номинированный на "Грэмми" альбом "For Ella", посвященный звезде мирового джаза - легендарной Элле Фицджеральд.

Отметим, что в 2017 году отмечается 100-летие "первой леди" мирового джаза Эллы Фитджеральд, и концерт Патти Остин приурочен к этому событию.

Вокальный дебют Патти Остин состоялся в возрасте 4 лет на сцене нью-йоркского театра "Аполло". Еще с детства она участвовала в различных мюзиклах, в 9 лет стала участницей концертной труппы Куинси Джонса, в 16 - выступала в качестве бэк-вокалистки в турах с Гарри Белафонте.

Она спела дуэтом с Майклом Джексоном песню "It’s the Falling in Love" (альбом "Off the Wall"). Патти Остин также выступила в дуэте с Джорджем Бенсоном и Лютером Вендроссом.

Помимо этого, певица в 1980-х годах в числе лучших исполнителей записала песни совместно с Полом Сайманом, Билли Джоэлом, Джорджем Бенсоном, Робертом Флеком и др., принимала участие в звукозаписи композиций групп "Steely Dan" и "The Blues Brothers".

До сегодняшнего дня Патти Остин подарила поклонникам 17 соло-альбомов. Получила "Грэмми" в номинации "Лучший вокальный джазовый альбом" 2008 года за альбом "Avant Gershwin".