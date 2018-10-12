Лауреат премии "Эмми" погиб на съемках фильма, упав с балкона

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Лауреат известной премии "Эмми" Джеймс Эмсвиллер погиб в пятницу на съемках фильма "Ты мой друг".
Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.
Инцидент произошел в Питтсбурге штата Пенсильвания.
Мужчина во время съемок вышел покурить на балкон, но затем упал с него. Его экстренно госпитализировали, но врачи не сумели спасти его.
Специалисту по звуку был 61 год.
Премию "Эмми" он получил в 2015 году за работу над звуком в фильме "Бесси".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook