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    Лауреат премии "Эмми" погиб на съемках фильма, упав с балкона

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Лауреат известной премии "Эмми" Джеймс Эмсвиллер погиб в пятницу на съемках фильма "Ты мой друг". 

    Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

    Инцидент произошел в Питтсбурге штата Пенсильвания.

    Мужчина во время съемок вышел покурить на балкон, но затем упал с него. Его экстренно госпитализировали, но врачи не сумели спасти его.

    Специалисту по звуку был 61 год.

    Премию "Эмми" он получил в 2015 году за работу над звуком в фильме "Бесси".

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