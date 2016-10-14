Лауреат премии Грэмми джазовая группа Take 6 выступит в Центре Гейдара Алиева

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Известный вокальный секстет Take 6 выступит с концертной программой в Центре Гейдара Алиева 8 декабря.

Как сообщили Report в центре, самая титулованная группа США, 10-кратный лауреат "Грэмми" исполняет музыку в жанре госпел, джаз, R&B и поп.

Take 6 (Клод Мак-Найт, Марк Киббл, Мервин Уоррену, Элвин Чеа, Седрик Дент и Дэвид Томас) подготовил для бакинского зрителя интересную концертную программу.

Группа создана в 1980 году в колледже Оквуд штата Алабама Клодом Макнайтом и была названа The Gentleman’s Estate Quartet. Затем группа была переименована в Alliance. В 1987 году группа подписала контракт с Reprise Records и изменила своё название на Take 6.

Билеты можно приобрести в кассах Центра или на сайте www.heydaraliyevcenter.az. Стоимость билетов составляет 20, 30, 50, 60, 80, 100 и 120 AZN.