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Латвийский виолончелист: В Азербайджане придают важное значение музыке

Латвийский виолончелист: В Азербайджане придают важное значение музыке В Международном Центре Мугама в Баку состоялся концерт латвийской группы Melo-m, организованной при поддержке посольства Латвии в Азербайджане.
Искусство
26 ноября 2021 г. 23:25
Латвийский виолончелист: В Азербайджане придают важное значение музыке

В Международном Центре Мугама в Баку состоялся концерт латвийской группы Melo-m, организованной при поддержке посольства Латвии в Азербайджане.

Как передает Report, музыканты исполнили на виолончелях ряд композиций в стиле "classical crossover"- сочетания элементов академической и поп-музыки.

"Это наш первый визит в Азербайджан, мы уже три дня тут и приятно удивлены этой страной и гостеприимством народа, - рассказал музыкант, композитор и один из виолончелистов группы Карлис Аузанс.

Он отметил, что группа уже успела выступить с концертом в Гяндже, где зрители встретили их очень тепло. "Ощущения прекрасные, люди в Азербайджане придают важное значение музыке",- добавил Карлис Аузанс,

На концерте также прозвучала интерпретация песни "Сары Гялин", которую зрители встретили громкими аплодисментами.

"Наше знакомство с азербайджанской песней "Сары гялин" началось во время пандемии в 2020 году. Тогда в Латвии был жесткий карантин и локдаун. Временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане Вия Буша порекомендовала нам эту песню и попросила сыграть ее, записать на видео и прислать. Вчера, в Гяндже мы впервые ее сыграли вживую и с тех пор, это песня звучит у нас в голове"- рассказал виолончелист.

Музыкант также подчеркнул, что группа планирует продолжить знакомство с азербайджанской музыкой, выбирая песни и интерпретируя их.

Трио виолончелистов Melo-M образовалось в 2005 году. В состав вошли музыканты Карлис Аузанс, Микелис Добицин и Янис Паулс.

Репертуар Melo-M богат произведениями самых разных жанров: от хитов поп- и рок-музыки, до народной и классической музыки.

Коллектив Melo-M хорошо известен и за пределами Латвии. За двенадцать лет своего существования, группа дважды объездила с гастролями Соединенные Штаты, давала концерты в России, Франции, Италии, Великобритании, Швеции, Норвегии, Германии, Украине, Эстонии, Литве, Турции и во многих других странах.

Трио Melo-M совместно музицировали с такими звездами, как: солист Boney M Мейзи Уильямс, шведский мультиинструменталист Роберт Уэльс, финская группа Apocalyptica, певица Лайма Вайкуле, композитор Раймонд Паулс и многими другими.

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