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Латвийская художница: Грация карабахских лошадей очаровала меня

Латвийская художница: Грация карабахских лошадей очаровала меня Дасе Штрауса мечтает орагнизовать выставку в Карабахе
Искусство
23 сентября 2021 г. 23:22
Латвийская художница: Грация карабахских лошадей очаровала меня
Даце Штрауса

В Баку открылась выставка известной латвийской художницы Даце Штрауса, посвященная карабахским лошадям.

Как сообщает Report, выставка, которая продлится до 28 сентября, организована посольством Латвии в Азербайджане совместно с "Arts Council of Azerbaijan" и Государственным историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер".

Во время проживания в Азербайджане латвийская художница имела возможность познакомиться с карабахскими лошадьми, которые вдохновили ее на создание новых произведений.

Как заявила Report Д. Штрауса, карабахские скакуны занимают особое место в ее творчестве: "Их красота и грация очаровала и вдохновила меня на создание картин".

Художница также отметила, что "было бы замечательно организовать подобную выставку в Карабахе", добавив, что ей,в первую очередь, хотелось бы, чтобы традиция разведения карабахских скакунов продолжалась, в том числе и на родине этой породы - в горах Карабаха.

В открытии выставки приняли участие представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса.

Вход на выставку - только по COVID-паспортам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLatviyalı rəssam: "Qarabağ atlarının cazibəsi məni valeh etdi"

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