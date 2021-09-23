Латвийская художница: Грация карабахских лошадей очаровала меня

Дасе Штрауса мечтает орагнизовать выставку в Карабахе

В Баку открылась выставка известной латвийской художницы Даце Штрауса, посвященная карабахским лошадям.

Как сообщает Report, выставка, которая продлится до 28 сентября, организована посольством Латвии в Азербайджане совместно с "Arts Council of Azerbaijan" и Государственным историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер".

Во время проживания в Азербайджане латвийская художница имела возможность познакомиться с карабахскими лошадьми, которые вдохновили ее на создание новых произведений.

Как заявила Report Д. Штрауса, карабахские скакуны занимают особое место в ее творчестве: "Их красота и грация очаровала и вдохновила меня на создание картин".

Художница также отметила, что "было бы замечательно организовать подобную выставку в Карабахе", добавив, что ей,в первую очередь, хотелось бы, чтобы традиция разведения карабахских скакунов продолжалась, в том числе и на родине этой породы - в горах Карабаха.

В открытии выставки приняли участие представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса.

Вход на выставку - только по COVID-паспортам.