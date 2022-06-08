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Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве

Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве Подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским государственным театром кукол имени Абдуллы Шаига и Объединением государственных профессиональных кукольных театров Грузии.
Искусство
8 июня 2022 г. 15:44
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве

Подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским государственным театром кукол имени Абдуллы Шаига и Объединением государственных профессиональных кукольных театров Грузии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра кукол им. Абдуллы Шаига.

Согласно документу, не только кукольные, но и другие театры двух стран будут сотрудничать в различных сферах и участвовать в совместных проектах. В рамках меморандума планируется подготовка спектаклей, обмен опытом, организация мастер-классов, а также проведение курсов и краткосрочных тренингов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan kukla teatrları əməkdaşlıq edəcək

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