Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве

Подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским государственным театром кукол имени Абдуллы Шаига и Объединением государственных профессиональных кукольных театров Грузии.

Подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским государственным театром кукол имени Абдуллы Шаига и Объединением государственных профессиональных кукольных театров Грузии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра кукол им. Абдуллы Шаига.

Согласно документу, не только кукольные, но и другие театры двух стран будут сотрудничать в различных сферах и участвовать в совместных проектах. В рамках меморандума планируется подготовка спектаклей, обмен опытом, организация мастер-классов, а также проведение курсов и краткосрочных тренингов.