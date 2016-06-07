Кукольный театр принял участие в Неделе азербайджанской культуры в Греции

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига вернулся из Греции.

Как сообщает Report, театр участвовал в Неделе азербайджанской культуры, проведенной с 28 мая по 6 июня при поддержке министерств культуры и туризма, молодежи и спорта, а также посольства Азербайджана в Греции.

В течение недели театр показал десять спектаклей на сценах городов Афины, Ханья, Ретимнон, Ираклион.

Помимо этого, театр также представил спектакль в Детском онкологическом центре в Афинах.