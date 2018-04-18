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    Кукольный театр примет участие на международном фестивале в Иране

    В рамках фестиваля также предусмотрены семинары и мастер-классы© Report

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ На фестивале в Исламской Республике Иран представят моноспектакль "Звонок" Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаика.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, предстоящий в городе Мешхед I Международный фестиваль перформанса и искусства пройдет 22-30 апреля.

    Автор сценария и режиссер-постановщик спектакля - главный режиссер театра Гурбан Масимов, художник-постановщик - Равана Ягубова.

    Моноспектакль в исполнении ведущего актера театра Рагима Рагимова предусмотрен как для детей, так и для взрослых.

    В рамках фестиваля также предусмотрены семинары и мастер-классы.

    В качестве почетного гостя реализуемой при поддержке министерства культуры и туризма поездки приглашен директор театра, заслуженный работник культуры и президент Национального центра UNİMA Рашад Ахмедзаде, который выступит перед участниками фестиваля и расскажет о деятельности центра за последние 5 лет. 

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