Кукольный театр о продаже в детских садах билетов по завышенной цене

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный кукольный театр им.Абдуллы Шаига прокомментировал информацию о продаже в детских садах билетов по 6 манатов.

Как сообщила Report пресс-секретарь театра Хамида Рустамова, с такими случаями они часто сталкиваются.

Она отметила, что Кукольный театр работает по методу открытой кассы, не осуществляет продажу билетов в детских садах, школах и других учебных заведениях:

"Эти структуры обращаются к нам и приобретают билеты в кассах, и для этих билетов имеется стабильная цена. Независимо от раздела и времени цена билетов на спектакли для детей составляет 3 маната. Для старшей возрастной группы фестивальные и кукольные спектакли стоят 5 манатов, и эта цена только для взрослых. Азербайджанский государственный кукольный театр - основной кукольный театр страны, говоря Кукольный театр, подразумевается Азербайджанский государственный кукольный театр. Мы сами тоже боремся с людьми, которые используют имя театра. Если кто-то столкнется с подобными случаями, просим сообщать нам".

Х.Рустамова сказала, что со времен бывшего министра образования Микаила Джаббарова в детских садах, школах запрещена продажа билетов: "В театре спектакли готовятся только для игры на сцене. В выездном формате мы едем только на гастроли, с благотворительными целями в детские дома, места отбывания наказания, и в этом случае билеты не продаются. У нас нет проблем со зрителями, чтобы где-то продавать билеты. Возможно, билеты приобретают и докладывают стоимость за дорогу, развлечение. Мы отвечаем только за продаваемые билеты, и на билете пишется, что он стоит 3 маната".