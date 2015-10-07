Кукольный театр готовит для маленьких зрителей новый спектакль под названием "Заколдованный лес"

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный кукольный театр имени А.Шаига готовит новый спектакль.

Как сообщает Report, театр на этот раз представит спектакль с участием классических сказочных героев.

Спектакль-сказка "Заколдованный лес" (“Tilsimli meşə”), который будет поставлен главным режиссером театра Гурбаном Масимовым, будет красочным и со множеством кукол.

В спектакле будут использованы до 17 кукол.

Художником-постановщиком является главный художник театра Игбал Алиев.

Главные роли исполняют молодые актеры Эльнур Халилов, Джавид Тельман, Нармин Набиева, Сона Гулиева, Айгюль Агаева и Илаха Иманова.

Новый спектакль будет представлен юным зрителям к концу октября.