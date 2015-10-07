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    Кукольный театр готовит для маленьких зрителей новый спектакль под названием "Заколдованный лес"

    Спектакль-сказка, режиссером которой является Гурбан Масимов, будет красочным и со множеством кукол

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный кукольный театр имени А.Шаига готовит новый спектакль. 

    Как сообщает Report, театр на этот раз представит спектакль с участием классических сказочных героев. 

    Спектакль-сказка "Заколдованный лес" (“Tilsimli meşə”), который будет поставлен главным режиссером театра Гурбаном Масимовым, будет красочным и со множеством кукол.

    В спектакле будут использованы до 17 кукол. 

    Художником-постановщиком является главный художник театра Игбал Алиев.

    Главные роли исполняют молодые актеры Эльнур Халилов, Джавид Тельман, Нармин Набиева, Сона Гулиева, Айгюль Агаева и Илаха Иманова.  

    Новый спектакль будет представлен юным зрителям к концу октября. 

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